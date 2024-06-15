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حريق في ريف السويداء يلحق أضراراً بنحو 10 آلاف دونم قمح

2024-06-15

السويداء-سانا

أخمد عناصر الإطفاء بالسويداء اليوم حريقاً نشب في الأراضي الزراعية بين قريتي لبين وداما وبلدة عريقة طال نحو 10 آلاف دونم، وتسبب باحتراق محصول القمح المزروع ضمن هذه المساحة.

وبين قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أن فرق الإطفاء عملت على مدار أكثر من ساعتين لإطفاء النيران والسيطرة على الحريق بمشاركة مديريات الدفاع المدني والزراعة والخدمات الفنية والموارد المائية ومؤسسة المياه ووحدة إطفاء شهبا والأهالي.

ولفت الداوود إلى أن فرق الإطفاء أخمدت أيضاً اليوم حريقاً طال 15 دونماً من الأشجار المثمرة على طريق قريتي كفر اللحف دير اللبن وتمكنت من السيطرة عليه لمنع امتداده على مساحات أكبر.

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