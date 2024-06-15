الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية وتدمير أسلحة غربية الصنع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ألحقت خسائر بصفوف قوات نظام كييف وصلت إلى نحو 2010 جنود، كما دمرت أسلحة أمريكية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن قواتها واصلت تحسين مواقعها في مقاطعة خاركوف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك ولوغانسك، كما صدت العديد من الهجمات المضادة ودمرت معدات ودبابات وعربات ومنظومات صاروخية بعضها غربي الصنع.

واستهدفت الطائرات والمدفعية ووحدات الصواريخ الروسية تجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 106 مناطق، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 54 طائرة بدون طيار و4 قنابل موجهة من طراز هيمارس أمريكية الصنع، إضافة إلى 10 قذائف فرنسية الصنع.

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