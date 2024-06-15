بيسكوف: ردود فعل الغرب على مبادرة بوتين للسلام غير بناءة

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن ردود فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام الأمني الجديد، وتسوية الوضع في أوكرانيا كانت غير بناءة.

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله في تصريح اليوم: إن” سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدداً من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين”.

وفي وقت سابق اعتبر بوتين أن الأزمة الأوكرانية ليست صراعاً بين دولتين أو شعبين فلدى الشعبين الروسي والأوكراني قيم مشتركة لكن جذور المشكلة هي نتيجة مباشرة لتطور الأحداث في القرن الماضي، ولسياسة الغطرسة الغربية التي انتهجها الغرب.

ونصت المبادرة التي طرحها الرئيس بوتين يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة، داعياً الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو.

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