زاخاروفا: على المشاركين في مؤتمر سويسرا مناقشة مقترحات بوتين إذا أرادوا حل الأزمات في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على المشاركين في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا مناقشة مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كانوا يريدون حل الأزمات العالقة.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تصريحات اليوم: “إذا كان الغربيون يريدون إنقاذ العالم، يجب أن يناقشوا مقترحات فلاديمير بوتين الرئيس الروسي قال كل شيء، وأظهر الطريق الحقيقي للسلام فقط أولئك الذين لا يريدون السلام، لن يستطيعوا رؤيته أو فهمه”.

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام إلى حلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل /سياسي _ عسكري/، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانب آخر قالت زاخاروفا تعليقاً على إعلان البيت الأبيض تخصيص ما يقرب من 1.5 مليار دولار لأوكرانيا لإعادة تأهيل منظومة الطاقة وكذلك لتمويل بعض المشاريع والاحتياجات الإنسانية: إن “المشاريع الإنسانية وفقاً للمنطق الأوكراني، تتلخص في هدم تماثيل بوشكين ومنع استخدام اللغة الروسية التي يعتبرها الكثير من السكان لغتهم الأم واستبدالها باللغة الإنجليزية، والتنكيل بذكرى المناضلين ضد الفاشية أما في مجال الطاقة، فهي تتمثل في القصف الدوري لمحطة زابوروجيه الكهروذرية”.

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