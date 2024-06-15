رحالة تشيكي: سورية دولة جميلة ذات تاريخ مدهش

براغ-سانا

وصف الرحالة التشيكي البارز أوندرجيه هافيلكا سورية بأنها دولة جميلة ذات تاريخ مدهش يصل إلى أعماق بدايات التاريخ الثقافي للبشرية.

وأشار هافيلكا في ريبورتاج جديد نشره اليوم في موقع صحيفة سمي السلوفاكية تضمن 21 صورة ملونة لمواقع أثرية ودينية وسياحية في سورية إلى أن “سورية تزخر بالمعالم الأثرية الفريدة في حين يتصف السوريون بكرم الضيافة، ولذلك فإنها من البلدان المفضلة للزيارة والسياحة بين دول الشرق الأوسط”.

ولفت هافيلكا إلى أن دمشق تعتبر واحدة من أكبر وأقدم مدن العالم، كما أن حلب واحدة من أقدم المدن وأكثرها غنى ثقافياً في العالم، فيما الريف السوري يتميز بالطبيعة الخلابة، مشيراً إلى المعالم الأثرية الخالدة في قلعة الحصن وتدمر ونواعير حماة والجامع الأموي ومعلولا.

وكان هافيلكا نشر قبل أسابيع قليلة “ريبورتاج” مصوراً مماثلاً عن زيارته إلى سورية في موقع سيزنام الأوسع انتشاراً في تشيكيا تحدث فيه عن سورية وتاريخها وحضارتها المغرقة في القدم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency