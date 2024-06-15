المقاومة اللبنانية تستهدف قواعد ومواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهدافها لعدد من مواقع وقواعد العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جوياً، شن مقاتلونا هجوماً بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وتمت إصابتها بدقة، ما أدى إلى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح”. ‏

وفي بيان آخر، قالت المقاومة: إنها استهدفت مقر وحدة المراقبة الجويّة ‏وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابت جزءاً من تجهيزاته وراداراته ودمّرتها، فيما استهدفت في عملية أخرى تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وأصابته إصابة مباشرة، وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح.

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