المقاومة اللبنانية تستهدف قواعد ومواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهدافها لعدد من مواقع وقواعد العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جوياً، شن مقاتلونا هجوماً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي مستهدفين مقر قيادتها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وتمت إصابتها بدقة، ما أدى إلى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل وجريح”.
وفي بيان آخر، قالت المقاومة: إنها استهدفت مقر وحدة المراقبة الجويّة وإدارة العمليات الجويّة في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وأصابت جزءاً من تجهيزاته وراداراته ودمّرتها، فيما استهدفت في عملية أخرى تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه وأصابته إصابة مباشرة، وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح.
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