دورات تدريبية متنوعة لدعم مواهب الأطفال واليافعين بريف طرطوس

طرطوس-سانا

دورات تدريبية تعليمية وتثقيفية وفنية ورياضية تضمنها مشروع “نسعى من أجل الموهبة” الذي تنفذه جمعية البارقية للشؤون الإنسانية بريف محافظة طرطوس، مستهدفة نحو 236 طفلاً ويافعاً بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مواهبهم.

المشروع المنفذ للعام الثالث على التوالي يهدف إلى بناء مجتمع مثقف وواعٍ من خلال تعزيز ثقافة الإنتاج والتمكين وفقاً لمديرة البرنامج مايا دعكور، مبينة أنه يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية المنوعة منها الرياضية الزومبا والكيك بوكسينغ والشطرنج والرسم والرقص الشعبي والخطابة والإلقاء الشعري والتمثيل، إضافة إلى دورات باللغتين العربية والإنكليزية والحاسوب وغيرها.

ولفتت دعكور الى أن جميع هذه الدورات شبه مجانية وتتم بإشراف مدربين متخصصين مع توفير المستلزمات والأدوات التعليمية المطلوبة مستهدفة فئات عمرية مختلفة تتراوح بين 5 و17 عاماً، وفي ختام الدورات سيتم عرض نتاج تلك المواهب خلال فعاليات مهرجان البارقية السنوي وفعاليات آخرى على مستوى المحافظة.

وأشارت مدرسة الرسم جيهان صالح إلى أن عالم الأطفال يكون أجمل مع الألوان والرسم، حيث يعبرون عن مواهبهم، ما يوجب تطويرها وتنميتها، فيما لفت مدرس اللغة الإنكليزية حازم حمادة إلى أن التدريب يتضمن جلسات محادثة والعمل على التركيز على المهارات اللغوية بأسلوب شيق وجذاب.

من جهته مدرب الكيغ بوكسينغ عامر ديوب ذكر أنه يوجد إقبال من قبل الأطفال على ممارسة هذه الرياضة كونها تمنح الجسم اللياقة البدنية والرشاقة والقوة والتحمل والليونة والتخلص من الإجهاد والقلق.

وأوضحت اليافعة روسيل ديوب ذات الـ 14عاماً أنها شاركت ضمن فرقة جمعية البارقية للرقص الشعبي والفلكوري منذ بدء المشروع، وشاركت بالعديد من الفعاليات إثر ذلك.

بدورهم أشار كل من اليافعين يارا العيسى وكريم علي وسيدني حمزة إلى أهمية اتباع هذه الدورات المتنوعة خلال العطلة الصيفية والتي تساعدهم في صقل مواهبهم وتطوير إمكانياتهم واستغلال أوقات فراغهم بتعلم شيء مفيد ونافع، منوهين بجمالية هذه الدورات التي تسودها أجواء مليئة بالألفة والمحبة والنشاط والتفاعل.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمشروع هذا العام بدأ منذ أول الشهر الجاري وشمل عدة بلدات وقرى منها البارقية وحابا وبيت أصلان والبساتين ودريكيش زريب ودوير الملوعة والكفرون وعين الصحن.

هيبه سليمان

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