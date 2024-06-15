بوتين لرامافوزا: نتطلع لمواصلة العمل المشترك والحوار البناء بين روسيا وجنوب إفريقيا

موسكو-سانا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطلعه لمواصلة الحوار المشترك والعمل البناء بين روسيا وجنوب إفريقيا بشأن القضايا الحالية المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية.

وقال بوتين في برقية تهنئة وجهها اليوم لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد، ونشرها الكرملين: “نحن نقدر عالياً مساهمتك الشخصية في تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، وكذلك التعاون الروسي الجنوب إفريقي المثمر في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين وغيرها”، مضيفاً: “ونتطلع أن نواصل هذا الحوار البناء والتعاون”.

وأبدى بوتين ترحيبه بحضور نظيره الجنوب إفريقي في قمة “بريكس” التي ستعقد في قازان خلال الـ 22 والـ 24 من تشرين الأول القادم.

وانتخب نواب جنوب إفريقيا مساء أمس سيريل رامابوزا رئيساً للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 صوتاً بالجمعية الوطنية التى انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب.

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