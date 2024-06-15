الأمن الإيراني يتصدى لمجموعة إرهابية جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني أحمد علي كودرزي أنه تم التصدي لمجموعة إرهابية حاولت دخول إيران عبر حدود مدينة سراوان جنوب شرق البلاد.

وقال كودرزي في تصريح اليوم: “حاول أفراد مجموعة إرهابية دخول البلاد عبر حدود مدينة سراوان للقيام بأعمال تخريبية، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، حيث تصدى الامن الإيراني لهم، وأصيب بعض أفراد المجموعة ولاذ بعضهم الآخر بالفرار”.

ولفت كودرزي إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة ومخازن الرصاص والقنابل اليدوية وأجهزة اللاسلكي كانت بحوزتهم.

وكانت استخبارات قوات الشرطة الإيرانية أعلنت أمس الأول القبض على عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

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