ألمانيا تستهل بطولة كأس الأمم الأوروبية بفوزها على اسكتلندا

برلين-سانا

فاز المنتخب الألماني على نظيره الاسكتلندي اليوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم في ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

وتناوب كل من فلوريان فيرتس وجمال موسيالا وكاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ وإيمري دجان على تسجيل أهداف ألمانيا الخمسة، فيما جاء هدف اسكتلندا اليتيم عن طريق الخطأ من مدافع “دي مانشافت” أنتونيو روديغر في مرماه.

وشهد اللقاء طرد مدافع اسكتلندا راين بورتيوس ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على إيلكاي غوندوغان (44).

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