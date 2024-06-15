بيسكوف يكشف سبب رد الفعل السلبي للغرب على مبادرة بوتين حول السلام في أوكرانيا

موسكو-سانا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدداً من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، لافتاً إلى أن المعايير المزدوجة باتت سمة موقف الغرب إزاء أوكرانيا.

وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم كما نقلت وكالة نوفوستي إلى أن “ما يقوله الأمريكيون، وما يقوله بعض الصقور الأوروبيين على وجه الخصوص، يُظهر بشكل واضح أنهم بحاجة إلى مواصلة محاربة روسيا بأيدي الأوكرانيين، حتى آخر أوكراني”.

وبين أن الوضع في الميدان اختلف عن عام 2022 بحكم الواقع والقانون، وعند بحث التسوية في أوكرانيا يجب أن يؤخذ بالاعتبار انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقاً على رفض نظام كييف لمقترحات الرئيس بوتين، أن هذا النظام يحرم الأوكرانيين من فرصة حقيقية للسلام.

وفي وقت سابق اليوم طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة، داعياً أيضاً إلى إعلان كييف عن تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

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