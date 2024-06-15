المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات للعدو الإسرائيلي في خمسة مواقع

بيروت-سانا

نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية خمس عمليات نوعية استهدفت فيها مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع خلة وردة بالأسلحة الصاروخية، وتجمعاً في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية”.

واستهدف رجال المقاومة اللبنانية انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة ودمروا منظومة فنية للعدو في موقع المطلة بمسيرة انقضاضية.

كما استهدفت المقاومة بصواريخ الكاتيوشا مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي مسكاف عام ومرغليوت شمال فلسطين المحتلة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم بعشرات الصواريخ مستوطنتي كريات شمونة وكفرسولد شمال فلسطين المحتلة، وعدداً من مواقعه على الحدود اللبنانية- الفلسطينية.

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