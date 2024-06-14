إعادة التغذية الكهربائية لمحافظة الحسكة

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء تغذية مدن ومناطق محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي القادم من سد الطبقة، بعد إصلاح العطل الفني الذي طرأ مساء أمس على خط 230 ك.ف.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية أجرت صيانة لعطل فني طرأ على خط الطبقة – البواب 230 ك.ف في منطقة محطة الفروسية بريف الرقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عموم أرجاء محافظة الحسكة، لافتاً إلى أنه تم البدء بتزويد محطات الكهرباء التي تغذي المؤسسات والمنشآت الخدمية الرئيسية بالتيار الكهربائي، وسيتم تزويد المشتركين تباعاً وفق برنامج التقنين المعمول به.

وكان الخط المذكور قد تعرض لعطل فني يوم الإثنين الماضي، حيث أجرت الورشات الفنية صيانة له وأعادته للخدمة.

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