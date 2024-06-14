الجيش الروسي يحسن مواقعه ويدمر 3 مقاتلات ومروحية أوكرانية خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تحسين مواقعها وإحباط هجمات عديدة لقوات نظام كييف وتدمير مستودعات ذخيرة ومقاتلات أوكرانية على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن الجيش الأوكراني خسر خلال الأسبوع الماضي نحو 12795 عسكرياً بين قتيل وجريح بينما استسلم 46 جندياً خلال نفس الفترة.

وحسب الوزارة شنت القوات الروسية 19 ضربة مكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري وألحقت هذه الضربات أضراراً بالبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومرافق تخزين الصواريخ ونقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات المتطرفين والمرتزقة الأجانب.

ودمرت القوات الروسية 3 طائرات أوكرانية من طراز سو-27 وسو-25 وميغ- 29 إضافة إلى مروحيتين من طراز مي-8 وأسقطت مئات الصواريخ غربية الصنع.

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