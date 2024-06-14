طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو شديد الحرارة في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…