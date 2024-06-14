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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو شديد الحرارة في المناطق الشرقية

2024-06-14

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما الرياح فتكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق39 / 25
المنطقة الجنوبية38 / 23
المرتفعات الجبلية31 / 20
المنطقة الوسطى40 / 23
المنطقة الساحلية33 / 24
المنطقة الشمالية40 / 25
منطقة الجزيرة43 / 27
المنطقة الشرقية45 / 29
منطقة البادية42 / 27

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