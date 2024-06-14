المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد 15694 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع

القدس المحتلة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 15694 طفلاً فلسطينياً جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضح المكتب في تقرير اليوم أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة 34000 طفل بينهم نحو 1500 فقدوا أطرافهم أو عيونهم، لافتاً إلى فقدان 3600 طفل تحت الأنقاض بينما لا يزال نحو 200 مختطفين من قبل الاحتلال فضلاً عن أن أكثر من 17 ألف طفل باتوا يعيشون دون أحد والديهم أو كليهما.

ولفت المكتب إلى استشهاد 33 طفلاً بسبب المجاعة وسوء التغذية، محذراً من أن 450 ألف طفل معرضون للإصابة بسرطان الصدر وأمراض الجهاز التنفسي بسبب الاعتماد على حرق مخلفات الركام لإعداد الطعام بينما يعاني 3500 طفل من أمراض مزمنة ويتهددهم خطر الموت بسبب سوء التغذية وعدم توافر العناية والاحتياجات الطبية اللازمة.

وفيما يتعلق بالأطفال المقيمين في مراكز الإيواء أوضح المكتب أن جميع الأطفال في مناطق النزوح والإيواء معرضون للإصابة بالأوبئة والأمراض المعدية بسبب انعدام مقومات النظافة الشخصية والاكتظاظ كما أنهم يعانون صدمات نفسية ومشكلات سلوكية كالخوف والقلق والاكتئاب بسبب العدوان المتواصل لليوم الـ 252.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 37266 شهيداً و85102 جريح.

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