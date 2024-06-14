صيانة وتأهيل خمس آبار للشرب في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة خمس آبار لمياه الشرب بالخدمة في ريف المحافظة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها.

وأوضح مدير مياه الحسكة المهندس محمد العثمان في تصريح لمراسل سانا أنه تمت إعادة الآبار إلى الخدمة مباشرة بعد انتهاء الكوادر الفنية من إنجاز الصيانة في قرى تل الديك والحمدانية وخانكة وقوشانة والمستريحة والحسينية.

وبيّن العثمان أن أعمال الصيانة شملت تقديم منظومة طاقة شمسية وتركيب مجموعة ضخ غاطسة استطاعة 25 حصاناً مع التجهيزات الميكانيكية وخزانات وبناء تصوينات الآبار وغرف وتمديد شبكات مياه منوهاً بأهمية هذه الآبار لكونها تؤمن مياه الشرب للقرى والتجمعات السكانية المحيطة.

وتعمل المؤسسة حالياً على حفر آبار داعمة لآبار محطات تحلية المياه في مركز مدينة الحسكة لضمان استمرارها بالعمل وتأمين مياه الشرب للأهالي في ظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب عن أبناء المدينة.

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