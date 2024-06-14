انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة نتيجة عطل على الخط المغذي

الحسكة-سانا

انقطع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة بسبب خروج خط توتر الطبقة الأبواب 230 ك.ف عن الخدمة بسبب عطل فني طارئ على مسار الخط.

وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة كان بسبب عطل على خط الطبقة الأبواب المغذي للمحافظة، وتم توجيه الورشات الفنية للكشف على مسار الخط لمعرفة مكان العطل وإصلاحه مباشرة لإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن لكونه المصدر الوحيد للطاقة حالياً ويغذي الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي.

وانقطع التيار الكهربائي عن المحافظة في الـ 9 من الشهر الجاري جراء خروج خط التوتر الطبقة الأبواب 230 ك.ف عن الخدمة بسبب عطل في ساحة سد الفرات.

ويعتبر خط الطبقة الأبواب المصدر الوحيد لتغذية المحافظة بالتيار الكهربائي بعد خروج منشأة توليد السويدية عن الخدمة جراء العدوان التركي عليها.

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