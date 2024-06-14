إصابة 3 أشخاص جراء هبوط صعب لطائرة ركاب شمال روسيا

موسكو-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص خلال قيام طائرة ركاب روسية اليوم بتنفيذ هبوط قاس قرب مطار أوتريني في دائرة يامالو نينيتسك ذاتية الحكم في شمال البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن الخدمة الصحفية للشركة المالكة للطائرة بأن الطائرة من طراز “آن- 26” كانت تنفذ رحلة من مطار سابيتا إلى مطار أوتريني ونفذت بعد ظهر اليوم هبوطاً في ظل تدهور حاد في الظروف الجوية التي اتسمت بضباب ورياح قوية.

وحسب الشركة تم إجلاء الركاب البالغ عددهم 36 شخصاً وأفراد الطاقم الخمسة إلى مبنى المطار بينما تعرض راكب واثنان من أفراد الطاقم للإصابة بكدمات وتلقوا المساعدة الطبية اللازمة.

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