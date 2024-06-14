محافظة رانكاغوا التشيلية تطلق اسم “الجمهورية العربية السورية” على إحدى ساحاتها

سانتياغو- سانا

أطلقت محافظة رانكاغوا في تشيلي اسم “الجمهورية العربية السورية” على إحدى الساحات الرئيسية فيها.

وأوضح القائم بأعمال السفارة السورية في تشيلي الدكتور غسان عنجريني في تصريح لـ “سانا” أن هذه الخطوة جاءت في إطار الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية تشيلي وبناء على مبادرة السفارة والمؤسسات الاغترابية السورية.

ولفت الدكتور عنجريني إلى أواصر الصداقة بين سورية وتشيلي والتقدير الدائم لإسهامات أبناء الجالية السورية العريقة في تشيلي ودورهم البارز في مجالات الإبداع والتنمية وبناء جسور المحبة بين تشيلي ووطنهم.

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