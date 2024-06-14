حصاد 30 ألف هكتار من الشعير و29 ألف هكتار من القمح في درعا

درعا-سانا

بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير في محافظة درعا حتى اليوم 30 ألف هكتار، ونحو 29500 هكتار من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بدرعا المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن عمليات الحصاد تسير بوتيرة متسارعة بالنسبة لمحصول القمح، في حين شارفت عمليات حصاد الشعير على الانتهاء، مبيناً أن الشعير في درعا يزرع بعلاً في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، في حين يزرع القمح في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية.

وأضاف الأحمد: إن المساحة القابلة للحصاد من الشعير في هذا الموسم تبلغ 39400 هكتار ومن القمح البعل والمروي 98176 هكتاراً.

كما تتواصل في درعا عمليات تسويق محصولي القمح والشعير لمراكز الحبوب والأعلاف.

وبين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس أنور الفروان في تصريح مماثل أن كميات القمح المسوقة للفرع بلغت حتى تاريخه 37520 طناً، مبيناً أن عمليات الصرف تتم بيسر وسهولة ودون تأخير عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني الموزعة في درعا وإزرع والصنمين ونوى وخربة غزالة.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف المهندس فراس الشرع إلى أن الكميات المسوقة من محصول الشعير بلغت حتى تاريخه 3140 طناً، ويتم صرف أثمان المحصول من خلال فرعي المصرف الزراعي التعاوني في إزرع والصنمين.

قاسم المقداد

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