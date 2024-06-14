زاخاروفا: الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكييف مجرد أوراق لا قيمة قانونية لها

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والنظام الأوكراني بأنها مجرد حبر على ورق، وتفتقد إلى أي قوة قانونية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين: “إن مثل هذه الاتفاقيات مجرد أوراق عادية لا قيمة قانونية لها، وهي ضرورية فقط لرئيس النظام الأوكراني ليظهر للمواطنين المتبقين في أوكرانيا الذين لم يضعهم بعد تحت حد السكين أن المجتمع الدولي يبدو معهم”.

وتابعت زاخاروفا: “أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك من أجل التوجه إلى ما يسمى بالمؤتمر في سويسرا مع بعض التطورات ذات الطبيعة شبه القانونية مرة أخرى”.

وختمت زاخاروفا ساخرة “الحقيقة هي أن زيلينسكي أستاذ في الأعمال الاستعراضية وهو يستخدم كامل قدراته الفنية لتمرير السيئ على أنه جيد”.

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