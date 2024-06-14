مقتل مصور قناة ان تي في الروسية في قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا

موسكو-سانا

أعلنت قناة إن تي في الروسية مقتل مصور يعمل لصالحها، وإصابة المراسل جراء استهدافهم من قبل القوات الأوكرانية في مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن القناة قولها في بيان: إن “المصور فاليري كوزين قتل نتيجة لهجوم وحشي آخر شنه نظام كييف أمس ضد الصحفيين الروس، فيما أصيب مراسل القناة أليكسي إيفليف إصابة تسببت ببتر إحدى ذراعيه”.

من جهتها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث بالقول: “إن الهجوم على صحفيي قناة إن تي في كان متعمداً وهو هجوم إرهابي آخر من قبل مسلحي نظام كييف”.

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