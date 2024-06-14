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برلماني ألماني: الانقسام سيكون مصير ألمانيا في حال تدخلت بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

2024-06-14

برلين-سانا

حذر النائب الألماني ماتياس موسدورف من أن تدخل بلاده المباشر في الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى انقسامها.

وقال موسدورف في مقابلة مع قناة دي فيلتوتشي على يوتيوب: “هناك انقسام كبير في المجتمع.. فالجزء الشرقي من ألمانيا ليس مستعداً لمواصلة المشاركة في دعم أوكرانيا عسكرياً أو مالياً، لأنه من الواضح أن كل هذا عديم الفائدة على الأقل خلال العامين الماضيين.. وأعتقد أن تدخل برلين في الصراع سيصبح خطيراً وسيؤدي إلى انفصال ألمانيا الشرقية عندما يصبح الأمر وجودياً حقاً”.

يذكر أنه في خطوة تصعيدية جديدة أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين عن إطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع برلين يعتبر الأول من نوعه ويقضي بإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة بخبرات ألمانية.

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