رودريغيز: التقرير الأمريكي بشأن الطبيبين الكوبيين المختطفين في كينيا غير كاف

هافانا-سانا

أعلنت كوبا عن رفضها بياناً صدر مؤخراً عن الولايات المتحدة بشأن مصير طبيبين كوبيين اختطفتهما حركة الشباب الصومالية المتطرفة قبل خمس سنوات في كينيا ووصفته بأنه غير كاف.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة أن الطبيبين أسيل هيريرا و لاندي رودريغيز قتلا في شباط الماضي في قصف أمريكي استهدف مدينة جيليب الصومالية.. لكنّ القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم زعمت في بيان أن “الضربة الجوية الأمريكية لم تسفر عن أضرار مدنية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قوله: إنّ التقرير الأمريكي “لا يضيف شيئاً جديداً”، مشيراً إلى أن هافانا تنتظر منذ نيسان الماضي إجراء تحقيق طلبته كوبا رسمياً بشأن هجمات أفريكوم في الصومال.

وذكرت صحيفة غرانما الناطقة بلسان الحكومة الكوبية في مقال أمس أنّ بيان أفريكوم لا يذكر الطبيبين الكوبيين صراحة.

وكان الطبيبان جزءاً من فريق طبي كوبي مكون من مئة شخص يعمل في كينيا بموجب اتفاق ثنائي عندما تم اختطافهما على يد حركة الشباب.

وتنشر كوبا فرقا طبية في أكثر من خمسين دولة في إطار ما يسمّى دبلوماسية الرداء الأبيض.

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