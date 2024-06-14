ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع ضغوط الأسعار، ما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قريباً.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولارات للأوقية، وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency