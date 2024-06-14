وفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء حادث سير بولمان قرب مدخل مدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

توفي ستة أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث سير وقع اليوم لحافلة بولمان نقل جماعي قادمة من حلب باتجاه اللاذقية بالقرب من مفرق الجوبة على أوتوستراد اللاذقية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل دريد مرتكوش لمراسل سانا أنه فور الإبلاغ عن الحادث توجهت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ من شرطة المرور وناحية الهنادي وفوج الإطفاء لانتشال العالقين في الباص ونقلهم إلى مشفى تشرين الجامعي ومشفى العثمان الجراحي.

وبين مرتكوش أن الحادث ناجم عن تشتت انتباه وسهو السائق واصطدام الحافلة بأعمدة الجسر وتهشمها بشكل كبير، ما أدى إلى تدخل فرق الإنقاذ لفصل سقف البولمان عن هيكله بشكل فوري، وانتشال العالقين ونقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج وتقديم كل الإجراءات الإسعافية العاجلة.

وأوضح مرتكوش أن الباص كان يضم 29 راكباً، إضافة إلى السائق والمرافق، ونجم عن الحادث 6 وفيات وعدة إصابات بين المتوسطة والخفيفة تم إدخال اثنتين منها إلى غرف العمليات مباشرة.

بسام الإبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency