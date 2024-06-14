الدفاع الروسية: تدمير 87 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بروسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 87 مسيرة أوكرانية معادية فوق مناطق روسية.. سبعون منها فوق مقاطعة روستوف.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “قامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي الليلة الماضية بالتصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”.

ووفقاً لبيان الوزارة “اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين أخريين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، و70 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، إضافة إلى طائرة بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم”.

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