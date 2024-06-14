14 حزيران- اليوم العالمي للتبرع بالدم

دمشق-سانا

1800- مقتل القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري سليمان الحلبي.

1830- القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.

1900- هاواي تصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

1934- عقد أول لقاء بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، وهو اللقاء الذي فتح الباب أمام تحالف إستراتيجي بين البلدين فيما عرف باسم محور برلين-روما الذي خاض الحرب العالمية الثانية.

1941- الحرب العالمية الثانية.. القوات الألمانية تحتل باريس، وتبدأ هجوماً على خط ماجينو.

1952- تدشين أول غواصة نووية.

1962- تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء.

1982- نهاية الحرب بين إنكلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند.

2013- فيضان يضرب ولاية أوتاراخند في الهند، ويؤدي إلى مقتل 5700 شخص، وفقدان أكثر من 20000 آخرين.

من مواليد هذا اليوم:

1868- كارل لاندشتاينر، طبيب وعالم نمساوي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.

1899- ياسوناري كواباتا، روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1968.

من وفيات هذا اليوم:

1837- جاكومو ليوباردي، شاعر إيطالي.

2007- كورت فالدهايم، رئيس النمسا التاسع وأمين عام الأمم المتحدة الرابع.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للتبرع بالدم.

عيد العلم في الولايات المتحدة.

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