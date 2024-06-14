المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في قاعدة “رامات ديفيد” بالأراضي المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم بواسطة الطيران المسير العدو الإسرائيلي في قاعدة “رامات ديفيد” الجوية داخل الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “نصرةً لأهلنا في غزة ورفح ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل تم استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية للعدو الصهيوني بالطيران المسير”، مؤكدة الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس الأول موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” جنوب فلسطين المحتلة بالطيران المسير.

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