المقاومة اللبنانية تستهدف تسعة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية اليوم عمليات نوعية مكثفة استهدفت بها تسعة مواقع للعدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده بقذائف المدفعية والصواريخ محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقّب لقوّات ‏العدو الصهيوني استهدفنا بصاروخ موجه آلية عسكرية من نوع همر عند وصولها إلى مثلث قدس “يفتاح” يوشع، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح”.

وتمكن رجال المقاومة من استهداف قوات الاحتلال في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتجمع لهم في وادي يرؤون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوفهم.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش دوفيف و‌‏محيط موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، كما استهدفت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية انتشارين لجنود العدو الصهيوني في أحراش نطوعا و‏عداثر و‏أدميت.

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