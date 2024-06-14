مخبر في اتصال مع بوتين: العلاقات بين طهران وموسكو استراتيجية تقوم على مبادئ غير قابلة للتغيير

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني المكلف محمد مخبر أن بلاده عازمة على تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بين إيران وروسيا في القطاعات المختلفة، واصفاً العلاقات بين طهران وموسكو بأنها استراتيجية، وتقوم على مبادئ غير قابلة للتغيير.

وذكرت وكالة إرنا أن مخبر هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية اليوم بمناسبة حلول اليوم الوطني لروسيا الاتحادية، مشدداً على أن التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، يشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، وأن إيران عازمة على تنفيذها.

واستعرض مخبر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إيران وروسيا، وخاصة في ممر الترانزيت بين الشمال والجنوب، ومجموعة البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكداً أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون المتبادل.

بدوره وصف بوتين مستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات الاقتصادية بأنها جيدة جداً ومرضية، معتبراً وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين أساساً قانونياً مناسباً لتطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر بوتين التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المبرمة بأنه يشكل جدول الأعمال الرئيسي للعلاقات الثنائية، مشيراً إلى الموافقة والتوقيع على قانون التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران، واصفاً الأمر بأنه أرضية مناسبة للمزيد من التنمية وتعزيز وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد بوتين ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، وخاصة في مجالي النقل والطاقة، متمنياً النجاح للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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