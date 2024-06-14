أغان شرقية وغربية ضمن حفل موسيقي لفرقة أرجوان على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

دمجت فرقة أرجوان بين الموسيقا والغناء الشرقي والغربي بعد أن أضفت طابعها الخاص الذي تجلى في مختلف الفقرات خلال حفلها اليوم على مسرح دار الثقافة بحمص.

وتضمن الحفل فقرتي غناء شرقي وغربي قدمهما أعضاء الفرقة المكونة من 10 أشخاص بين عزف وغناء.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين قائد الفرقة عازف الغيتار باسم غازي أن الفرقة رسمت لنفسها أسلوباً خاصاً، وهي تسعى لتناسب جميع الأذواق والأعمار في مختلف حفلاتها الموسيقية، مبيناً أنها تمتلك 3 أغان خاصة بها هي “لوحة فنية وبفرح ودوري” من تأليف وألحان نور الدين داغستاني وأعضاء من الفرقة.

بدوره بين عازف الدرامز الشاب مجد الدين غازي أن الفرقة تحاول خلق روح جديدة في كل أغنية تقدمها، لافتاً إلى أن التدريبات لإقامة حفل اليوم استمرت نحو شهر ونصف الشهر.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2018 على يد الموسيقيين باسم غازي ومحمد فواز، وهي مكونة من مجموعة شباب جامعيين من أصحاب المواهب في مجال الغناء والعزف، وسبق أن أحيت حفلاً العام الفائت على مسرح دار الثقافة بحمص.

لارا أحمد

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