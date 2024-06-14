المارديني يبحث مع مدير شؤون الأونروا في سورية تعزيز مجالات التعاون

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في سورية أمانيا مايكل إيبي آليات تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأكد الوزير المارديني حرص الوزارة على تعليم جميع الأطفال وتحقيق جودة العملية التربوية، وتأمين الكتب المدرسية، مؤكداً أهمية استمرار علاقات التعاون التربوي مع الأونروا.

بدوره لفت مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى جهود ودعم وزارة التربية، وأهمية التعاون والتنسيق في البرامج المختلفة.

رحاب علي

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