11 شهيداً على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال منازل في غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 11 فلسطينياً على الأقل، وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل في منطقة شارع النفق بمدينة غزة ومخيم الشاطئ غربها، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37232 شهيداً و85037 جريحاً، فيما لا يزال عشرات الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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