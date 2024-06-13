حريق طال 15 دونم زيتون بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر الإطفاء بطرطوس اليوم حريقاً واسعاً نشب في منطقة الروضة بريف المحافظة.

وبين قائد فوج الإطفاء بطرطوس العقيد سمير شما لمراسل سانا أنه تمت السيطرة على الحريق الزراعي في منطقة الروضة والذي امتد على مساحة 15 دونماً من الأراضي الزراعية الحراجية.

وأوضح شما أن صعوبة المنطقة واشتداد سرعة الرياح يتطلبان تطويق منطقة الحريق من جميع الجهات، وشارك بإخماده عناصر من فوج الإطفاء والخطوط الحديدية والمرفأ والشركة السورية لنقل النفط ومصفاة بانياس والدفاع المدني ومديرية الزراعة.

ذوالفقار أبو غبرا

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