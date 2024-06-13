وزارة التربية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة “ألوان وأفكار”

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم بالتعاون مع صالة “ألف نون” أسماء الفائزين في مسابقة “ألوان وأفكار 2024″، والبالغ عددهم 510 من الطلاب والتلاميذ.

وشملت المسابقة التي حملت شعار “كلمة وتأملات” هذا العام رسم لوحة فنية وكتابة جملة من الأدب المحلي أو العالمي تحمل حكمة تعبر عن وعي الحياة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية.

ومثل الفئة الأولى طلاب الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وجاءت مشاركتهم تحت عنوان “زيارة”، وفاز فيها 358 تلميذاً، فيما خصصت الفئة الثانية لطلاب التعليم الإعدادي والثانوي وفاز فيها 127 طالباً، وتضمنت لوحاتهم رسم طبيعة صامتة أو منظر طبيعي وفق مدرسة فنية معروفة أو مجموعة مفردات في لوحة.

أما الفئة الثالثة فكانوا من طلاب معاهد التربية الفنية وتمثلت مشاركتهم برسم الطالب لنفسه ضمن لوحة فنية عالمية وفاز فيها 25 طالباً وسيحصل الفائزون على شهادات تقدير وجوائز مالية مقدمة من الفنان بديع جحجاح صاحب الصالة.

وتألفت لجنة التحكيم هذا العام من الناقد التشكيلي سعد القاسم، المخرج السينمائي محمد عبد العزيز، الفنان والناقد عمار حسن، الناشرة عفراء هدبا صاحبة دار دلمون الجديدة، الصحفي بديع صنيج، والمشرف الأول لمادة التربية الفنية البصرية والجمالية ساندرا النابلسي.

وكانت وزارة التربية أطلقت بالتعاون مع صالة ألف نون للفنون والروحانيات في الـ 30 من كانون الثاني الماضي مسابقة “ألوان وأفكار 2024” بنسختها السابعة للتلاميذ والطلاب في المدارس، ومعاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية، وذلك في إطار تشجيع الفنون لأهميتها ودورها في حياة الإنسان.

رحاب علي

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