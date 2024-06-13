ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأعلى مستوى خلال 10 أشهر في إشارة إلى تراجع قوة سوق العمل.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها: إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 13 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من حزيران الجاري، مسجلة أعلى مستوى منذ آب الماضي.

وارتفع معدل البطالة إلى أربعة بالمئة في أيار للمرة الأولى منذ كانون الثاني عام 2022، في حين تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير في الربع الأول.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس سعر الفائدة القياسي في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة وهو المستوى الثابت منذ تموز الماضي، فيما أجل مسؤولو المجلس بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر كانون الأول مع توقع صناع السياسات خفضاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية فقط لهذا العام.

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