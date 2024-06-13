المقاومة اللبنانية تشن هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيرات على مواقع عدة للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة اللبنانية أنها شنت اليوم هجوماً مشتركاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عدة للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع هي مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل”.
وأضاف البيان: إنه “وبالتزامن مع ذلك تم بعدة أسراب من المسيّرات الانقضاضية شن هجوم جوي على قاعدة داوود “مقر قيادة المنطقة الشمالية”، وقاعدة ميشار “مقر الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات” وثكنة كاتسافيا “مقر قيادة اللواء المدرع النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210″، مشيراً إلى أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة.
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