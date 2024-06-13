المقاومة اللبنانية تشن هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيرات على مواقع عدة للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية أنها شنت اليوم هجوماً مشتركاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عدة للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع هي مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل”.

وأضاف البيان: إنه “وبالتزامن مع ذلك تم بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية شن هجوم جوي على قاعدة داوود “مقر قيادة المنطقة الشمالية”، وقاعدة ميشار “مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات” وثكنة كاتسافيا “مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210″، مشيراً إلى أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة.

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