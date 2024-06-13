مبادرة بسمة فرح لتأمين كسوة العيد لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً بحماة

حماة-سانا

أطلقت جمعية حماة للخدمات الاجتماعية مبادرة “بسمة فرح ” لتأمين كسوة العيد لأبناء نحو 4 آلاف أسرة الأكثر احتياجاً وللنساء المعيلات لأسرهن والأرامل والمطلقات المسجلين لدى الجمعية بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة روعة سلطان أن المبادرة تأتي بدعم من الفعاليات الأهلية وذوي الأيادي البيضاء وأهل الخير لإدخال

الفرحة إلى قلوب أبناء تلك الأسر والتخفيف عنها في ظل الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد حيث تعكس الصورة الحقيقية للتكافل المجتمعي إضافة لإقامة أنشطة ترفيهية وتقديم مساعدات عينية ومادية وتوزيع هدايا وألعاب للأطفال في مقر الجمعية.

وأشارت الدكتورة سلطان إلى أن العمل جار أيضاً لتوزيع لحوم الأضاحي على العوائل المحتاجة، مؤكدة أهمية التكاتف المجتمعي لإدخال الفرحة إلى العوائل المحتاجة ومساندتها.

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