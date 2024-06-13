في وزارة السياحة… تحضيرات لاستقبال الموسم السياحي الصيفي ونسب الإشغالات مئة بالمئة

دمشق-سانا

التحضيرات التي تقوم بها وزارة السياحة خلال فترة عيد الأضحى المبارك واستعداداتها لبدء الموسم السياحي الصيفي أبرز ما تضمنه اجتماع العمل الذي عقده وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني اليوم في مقر الوزارة بدمشق.

المجتمعون ناقشوا واقع عمل مديريات السياحة والمنشآت السياحية والإجراءات المتخذة والتحضيرات لاستقبال الموسم السياحي الحالي.

وأوضح الوزير مرتيني أن الموسم السياحي الحالي يشهد نسب إشغالات غير مسبوقة في كل المحافظات ستصل إلى 100 بالمئة في مناطق الاصطياف خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى تسجيل زيادة 17 بالمئة في قدوم السوريين المغتربين خلال شهر أيار، ونتوقع أن تكون أكبر خلال الأشهر القادمة.

وشدد الوزير مرتيني على متابعة تأمين احتياجات المنشآت السياحية والمواطنين في إقامتهم والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كل المستلزمات الصحية من نقاط طبية والقيام بعمليات الكشف على الشواطئ وأماكن السياحة ووجود الإشارات التحذيرية ووجود المنقذين على الشواطئ على مدار الساعة.

وأكد مرتيني على الالتزام بالأسعار المحددة ومراقبتها وخاصة في مناطق السياحة الشعبية وما يخص الشكوى والتسمم والاشتباه بمواد مجهولة المصدر، والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة للأخوة المواطنين خلال فترة الاصطياف.

ولفت مرتيني إلى أن هناك قرارات صدرت بترميم وتأهيل المنشآت وسط المدن في مرحلة إعادة الإعمار.

أمجد الصباغ

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