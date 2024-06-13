لتخفيف الأعباء عن المواطنين… افتتاح مركز منح الوصاية الشرعية في إدارة الهجرة بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية مركز منح الوصاية الشرعية ضمن بناء إدارة الهجرة والجوازات بالزبلطاني في دمشق، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المركز يختص بمنح جميع المواطنين السوريين في كل المحافظات الوصاية الشرعية الخاصة بجوازات وأذونات السفر للقاصرين وتصديقها.

ووفق البيان: إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تبين لوزارة العدل من خلال متابعتها لعمل القضاة الشرعيين أن المواطنين الراغبين بالسفر خارج القطر مع أبنائهم القاصرين، يتكبدون تكاليف مالية كبيرة لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الوصاية الشرعية وجواز السفر أثناء الانتقال بين إدارة الهجرة والجوازات ومقر محكمة الشرعية في الحميدية.

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