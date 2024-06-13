افتتاح عيادة تنظيم الأسرة في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة الحسكة عيادة تنظيم الأسرة السورية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أهمية افتتاح عيادة الأسرة كونها تقدم خدمات طبية واستشارات للنساء تشمل “الصحة الانجابية ومراقبة الحمل ووسائل تنظيم الأسرة وفحص الإيكو ومتابعة الولادات واستشارات طبية إضافة إلى تقديم جلسات دعم نفسي” ما يخفف الأعباء المادية عن الأسر.

وأشار خلف إلى أن جمعية تنظيم الأسرة حددت مواعيد العمل وأيام استقبال المراجعات يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في مقرها الكائن بشارع القامشلي في مدينة الحسكة.

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