باقري كني: يجب اتخاذ موقف فعلي وحازم لوقف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني ضرورة اتخاذ موقف حازم وفعلي لوضع حد لجرائم الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تحدث باقري كني عن استمرار وتصاعد جرائم الصهاينة في مدينة رفح بقطاع غزة، مضيفاً: “إن هذا الأمر يستلزم أن تتخذ الدول الإسلامية إجراء عملياً لوقف هذه الجرائم”.

وأشار باقري كني إلى جهود بعض الدول بما فيها جنوب أفريقيا لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي، وكذلك قطع عدد من دول أمريكا اللاتينية العلاقات مع الكيان الصهيوني، ودعا إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية من قبل البلدان الإسلامية في هذا المجال، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه ندد إبراهيم طه بجرائم الصهاينة وأكد ضرورة اتخاذ إجراء فعلي ضد الكيان الإسرائيلي، كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في هذا الخصوص بمشاركة سائر البلدان الإسلامية لوقف هذه الجرائم.

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