توزيع ألبسة وأحذية لنحو 100 شخص من ذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

وزعت جمعية الوفاء الخيرية للمعوقين بالسويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ألبسة وأحذية متنوعة على أشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العياش في تصريح لمراسل سانا إلى أن التوزيع تم في مقر الجمعية الرئيسي بمدينة السويداء ومقر لجنتها ببلدة الكفر واستفاد منه نحو 100 شخص.

وتعمل جمعية الوفاء الخيرية بالسويداء التي أشهرت عام 2003 لدعم ذوي الإعاقة بمختلف المجالات ليصبحوا أشخاصاً فاعلين بالمجتمع عبر استثمار قدراتهم وطاقاتهم.

عمر الطويل

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