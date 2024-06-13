تقدمها 35 سيدة … منتجات تراثية متنوعة بمعرض (مبدعات) في حلب

حلب-سانا

يعرف معرض “مبدعات 2024” بمنتجات أعمال يدوية من الرسم على الزجاج والتطريز الإيتامين، وغيرها من الحرف التراثية والتقليدية تقدمها 35 سيدة مستفيدة من البرنامج الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حلب.

وبينت الخبيرة التقنية لبرنامج مبدعات آرميك بابازيان في تصريح لمراسل سانا أن المعرض المقام حالياً في فندق شهباء حلب يختتم يوم غد، ويهدف إلى فتح منفذ بيع تعرض عبره السيدة المنتجة العاملة بمنزلها مشغولاتها اليدوية، لافتة إلى أن اختيار المشاركات والمستفيدات من البرنامج يتم وفق معايير محددة بهدف تحقيق مصدر دخل لهنّ، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدمت نهى جوبي من خلال مشاركتها منتجات نسيجية تضيف عليها تصاميمها الخاصة بالصوف، معتبرة أنّ حرفة التطريز بالصوف تعبر عن الذوق الخاص للمنتج وخلق أنماط جديدة، ما جعلها تنتقل من هاوية إلى محترفة تقدم منتجاتها للسوق المحلية عبر المعارض ونقاط البيع الخاصة بمستفيدات البرنامج.

ونوهت المشاركة قمر عمبرجي بأهمية المشاركة في المعارض لتقديم اهتمامات المرأة، وكيفية تحويل أفكارها من مجرد فكرة إلى منتج يحاكي الإبداع والحداثة في إبراز المنتجات التراثية التي تتميز بها حلب.

وتقدم المشاركة أميرة الشرق قطماوي منتجات منوعة من الزجاج تحمل رسومات عديدة تعكس شوارع حلب القديمة والرموز الثقافية، معتبرة عملها فناً ورسالة في الحفاظ على التراث وتقديمها للجيل الجديد بأسلوب جديد.

ووظفت المشاركة مها كادورة حبها للأطفال في إنتاج ألعاب صحية تمثل الشخصيات المحببة لدى الأطفال لتستغل موهبتها في حياكة الصوف لإنتاج الدمى المتنوعة بأسعار تشجيعية وإمكانيات عدة منها تعقيم الدمى، وإبعاد الأطفال عن الدمى المصنعة بمواد كيميائية قد تضرهم عند استخدامها.

أوهانيس شهريان

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