الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل، نابلس، سلفيت، جنين، وقلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 12 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى نحو 9185.

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