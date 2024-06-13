القوات اليمنية تستهدف سفينة بالبحر الأحمر مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة في البحرِ الأحمرِ بزورق مسير وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، نقلته وسائل إعلام يمنية أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت السفينةَ تي يو تي أور في البحرِ الأحمرِ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستية لانتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانيء فلسطين المحتلة مؤكداً أن العملية أدت إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغةً.

وأوضح سريع أن العمليات العسكرية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ الفلسطينيين في قطاعِ غزة محذراً كل َالشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ العراقيةِ، الأولى ضد هدف حيوي في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، مؤكداً أن العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاح.

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