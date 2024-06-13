نيبينزيا: واشنطن تزيد من استعراض قوتها قرب حدود كوريا الديمقراطية

نيويورك-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من قيام الولايات المتحدة باستعراض قدراتها النووية بشكل متزايد بالقرب من حدود كوريا الديمقراطية ما يهدد بالدفع لصراع مفتوح.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الليلة كما نقل موقع “آر تي”: إن الولايات المتحدة تُظهر بشكل متزايد قدراتها النووية “قريباً بشكل خطير” من حدودها، ما يرفع الوضع إلى “نقطة خطيرة” من الصراع المفتوح لافتاً إلى أن القدرات النووية لواشنطن تظهر بشكل متزايد في مناطق قريبة خطيرة من حدود كوريا الديمقراطية، وموضحاً أن هذا الأمر يقود الوضع إلى نقطة خطيرة من صراع مسلح مفتوح مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن نظام العقوبات غير المحددة التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الديمقراطية يحتاج إلى مراجعة مؤكداً من جديد موقف موسكو القاضي بضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات غير المحددة التي فرضها مجلس الأمن ضد جمهورية كوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لمنع انتشار الأسلحة النووية براناي فادي أن الولايات المتحدة لا تستبعد أن تقرر في المستقبل زيادة ترسانتها النووية إذا لزم الأمر.

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