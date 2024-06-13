غوتيريش: النظام التجاري الدولي غير عادل وعلى حافة الانهيار

نيويورك-سانا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن النظام التجاري الدولي على حافة الانهيار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غوتيريش قوله في خطاب ألقاه في فعالية بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “إن البنية المالية الدولية قديمة وغير فعالة وغير عادلة ولم تتمكن من ضمان أمن الدول النامية الغارقة في الديون بينما يواجه النظام التجاري الدولي مشكلات في جميع المجالات وهو على وشك التفتت” مشيراً إلى أن التجارة تحولت إلى سيف ذي حدين وتعد اليوم مصدراً لعدم المساواة والترابط والاعتماد والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي على حد سواء.

ودعا غوتيريش إلى تعزيز التجارة جنوب-جنوب وضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب من خلال إنشاء هيكل مالي جديد وهيكل دفع الضرائب والإدارة الرقمية.

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