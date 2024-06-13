SCS-NET

غوتيريش: النظام التجاري الدولي غير عادل وعلى حافة الانهيار

2024-06-12

نيويورك-سانا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن النظام التجاري الدولي على حافة الانهيار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غوتيريش قوله في خطاب ألقاه في فعالية بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “إن البنية المالية الدولية قديمة وغير فعالة وغير عادلة ولم تتمكن من ضمان أمن الدول النامية الغارقة في الديون بينما يواجه النظام التجاري الدولي مشكلات في جميع المجالات وهو على وشك التفتت” مشيراً إلى أن التجارة تحولت إلى سيف ذي حدين وتعد اليوم مصدراً لعدم المساواة والترابط والاعتماد والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي على حد سواء.

ودعا غوتيريش إلى تعزيز التجارة جنوب-جنوب وضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب من خلال إنشاء هيكل مالي جديد وهيكل دفع الضرائب والإدارة الرقمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

غوتيريش يدين مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات بقطاع غزة

نيويورك-سانا أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved